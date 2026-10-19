La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA mantuvo a Rayadas como la escuadra líder tras vencer al Cruz Azul; América sigue como líder del Grupo B.

Grupo A

Rayadas | 30 puntos Tigres | 28 puntos FC Juárez | 22 puntos Toluca | 22 puntos Santos Laguna| 15 puntos Cruz Azul| 15 puntos León | 12 puntos Atlante | 7 puntos Querétaro | 6 puntos

Tigres pelea el liderato de la Liga Femenil BBVA. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Grupo B

América | 28 puntos Chivas | 21 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 16 puntos Atlas | 12 puntos Pachuca | 10 puntos Tijuana | 10 puntos Puebla | 4 puntos Necaxa | 0 puntos

América volvió a ganar para afianzarse como líder del Grupo B (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

La competencia femenil se detendrá una semana debido a actividad de la Selección Nacional, y se reanudará con la Jornada 11 el sábado 17 de octubre y concluirá el lunes 19 de octubre.

Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Pumas y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 11:

Puebla 1-1 Tijuana

Rayadas 1-0 Cruz Azul

Pumas 1-0 Atlas

San Luis 1-2 FC Juárez

Tigres 2-0 Querétaro

América 2-1 Pachuca

Toluca 0-0 Santos

León 0-0 Atlante

Chivas 0-0 Necaxa

Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 23 de octubre al lunes 26 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12:

Viernes 23 de octubre

Tijuana vs Pumas | 21:10 horas

Sábado 24 de octubre

Rayadas vs Cruz Azul | 17 horas

Pachuca vs Necaxa | 17 horas

San Luis vs América | 17 horas

Cruz Azul vs Toluca | 19 horas

FC Juárez vs Querétaro | 19:06

Domingo 25 de octubre

Tigres vs Rayadas | 18 horas

Lunes 26 de octubre