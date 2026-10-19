La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA mantuvo a Rayadas como la escuadra líder tras vencer al Cruz Azul; América sigue como líder del Grupo B.
Grupo A
- Rayadas | 30 puntos
- Tigres | 28 puntos
- FC Juárez | 22 puntos
- Toluca | 22 puntos
- Santos Laguna| 15 puntos
- Cruz Azul| 15 puntos
- León | 12 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Querétaro | 6 puntos
Grupo B
- América | 28 puntos
- Chivas | 21 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Pumas | 16 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Pachuca | 10 puntos
- Tijuana | 10 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia femenil se detendrá una semana debido a actividad de la Selección Nacional, y se reanudará con la Jornada 11 el sábado 17 de octubre y concluirá el lunes 19 de octubre.
Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Pumas y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 11:
- Puebla 1-1 Tijuana
- Rayadas 1-0 Cruz Azul
- Pumas 1-0 Atlas
- San Luis 1-2 FC Juárez
- Tigres 2-0 Querétaro
- América 2-1 Pachuca
- Toluca 0-0 Santos
- León 0-0 Atlante
- Chivas 0-0 Necaxa
Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 23 de octubre al lunes 26 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12:
Viernes 23 de octubre
- Tijuana vs Pumas | 21:10 horas
Sábado 24 de octubre
- Rayadas vs Cruz Azul | 17 horas
- Pachuca vs Necaxa | 17 horas
- San Luis vs América | 17 horas
- Cruz Azul vs Toluca | 19 horas
- FC Juárez vs Querétaro | 19:06
Domingo 25 de octubre
- Tigres vs Rayadas | 18 horas
Lunes 26 de octubre
- Atlante vs Chivas | 16:45
- Atlas vs Puebla | 17 horas
- Santos vs León | 20:06 horas