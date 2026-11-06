Necaxa vs Atlas jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-1, un resultado que elimina a ambos equipos de la Liguilla.

Después del resultado del partido correspondiente la Jornada 14, Necaxa por fin sumó un punto en el torneo, aunque se quedó en el último lugar

Atlas, por su parte, se quedó con 17 unidades en la quinta posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Necaxa 1-1 Atlas.

Necaxa vs Atlas: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Atlas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Necaxa con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras Atlas en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs Atlas:

Minuto 8: Gol de Ariana Navarro (Necaxa)

Minuto 11: Gol de Sanjuana Muñoz (Atlas)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Atlas en la Liga Femenil BBVA?

Necaxa quedó eliminado del Apertura 2026 debido a que no logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Atlas, por su parte, tampoco logró la victoria, único resultado que aún le metía en la pelea por un boleto a Liguilla; también quedó eliminado.