FC Juárez vs Rayadas jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-0 a favor del equipo fronterizo.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, FC Juárez se ubica en el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos.

Rayadas, por su parte, se quedó con 37 unidades en la primera posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 1-2 Rayadas.

FC Juárez vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Rayadas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

FC Juárez con la necesidad de sumar puntos en el Grupo A, mientras Rayadas en busca de quedar líder en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Rayadas:

Minuto 4: Gol de Norma Palafox (FC Juárez)

Minuto 54: Gol de Carol Cazares (Rayadas)

Minuto 89: Gol de Lindsey Thomas (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

FC Juárez avanzó a la siguiente fase del Apertura 2026 debido a que logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas, por su parte, se ubicó en la primera posición y avanzó a la siguiente fase del Apertura 2026.