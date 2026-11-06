Santos vs Tijuana jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 4-2 a favor del equipo lagunero.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Santos se ubica en el sexto lugar del Grupo A con 22 puntos.

Tijuana, por su parte, se quedó con 11 unidades en la séptima posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Santos 4-2 Tijuana.

Santos vs Tijuana: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Santos vs Tijuana se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Santos con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras Tijuana en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Santos vs Tijuana:

Minuto 5: Gol de Laveni Vaka (Santos)

Minuto 29: Gol de Sasha Mae Pickard (Santos)

Minuto 39: Gol de Ivonne Gonzalez (Santos)

Minuto 42: Gol de Ariatna Dorantes (Santos)

Minuto 48: Gol de Jazmin Enrigue Abundis (Tijuana)

Minuto 60: Gol de Karen Diaz (Tijuana)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Tijuana en la Liga Femenil BBVA?

Santos quedó eliminado del Apertura 2026 debido a que no logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana, por su parte, se ubicó en la posición y también quedó eliminado del Apertura 2026.