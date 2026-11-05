Atlante vs Tigres jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 4-0 a favor del equipo de las Amazonas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Atlante se ubica en octavo lugar del Grupo A con 7 puntos.

Tigres, por su parte, se quedó con 35 unidades en la primera posición del Grupo A del Apertura 2026, de manera momentánea.

Marcador final: Atlante 0-4 Tigres.

Atlante vs Tigres: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs Tigres se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlante con la necesidad de no terminar último en el Grupo A, mientras Tigres en busca de quedar como líderes del Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Tigres:

Minuto 63: Gol de Diana Ordóñez (Tigres)

Minuto 71: Gol de Stephany Mayor (Tigres)

Minuto 76: Gol de Stephany Mayor (Tigres)

Minuto 79: Gol de Stephany Mayor (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Tigres en la Liga Femenil BBVA?

Atlante quedó eliminado del Apertura 2026 debido a que no logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Tigres, por su parte, se ubicó en la primera posición de forma momentánea y a la espera de conocer a su próximo rival del Apertura 2026.