Querétaro vs Toluca jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-1 tras los 90 minutos.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Querétaro se ubica en penúltimo lugar del Grupo A con 7 puntos.

Toluca, por su parte, llegó a 27 unidades en la cuarta posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 1-1 Toluca.

Querétaro vs Toluca: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Toluca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Querétaro con la necesidad de sumar puntos en el Grupo A, mientras Toluca en busca de subir posiciones en el mismo sector del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Toluca:

Minuto 60: Gol de Maria Perez (Querétaro)

Minuto 66: Gol de Faustine Valerie Robert (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

Querétaro quedó eliminado del Apertura 2026 debido a que no logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Toluca, por su parte, se ubicó en la posición y espera rival para la Liguilla del Apertura 2026.