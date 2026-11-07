Chivas vs América jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-3 a favor del equipo azulcrema.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 14, Chivas se ubica en el segundo lugar del Grupo B con 30 puntos.

América, por su parte, se quedó con 37 unidades en la primera posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 1-3 América.

Chivas vs América: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs América se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Chivas con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras América en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Chivas vs América:

Minuto 15: Gol de Gabriela Garcia (América)

Minuto 49: Gol de Alexa Soto (América)

Minuto 58: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 87: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y América en la Liga Femenil BBVA?

Chivas avanzó a la Liguilla del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

América, por su parte, se ubicó en la primera posición y está clasificado a la siguiente fase del Apertura 2026.