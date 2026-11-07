Pumas vs San Luis jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-1 a favor del equipo felino.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 14, Pumas se ubica en el tercer lugar del Grupo B con 20 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 19 unidades en la quinta posición del Grupo B del Apertura 2026, de forma momentánea.

Marcador final: Pumas 2-1 San Luis.

Pumas vs San Luis: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Pumas vs San Luis se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pumas con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras San Luis en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pumas vs San Luis:

Minuto 13: Gol de Priscila Chinchilla (Pumas)

Minuto 15: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 27: Gol de Andrea Pereira (Pumas)

Minuto 77: Gol de Priscila Chinchilla (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y San Luis en la Liga Femenil BBVA?

Pumas avanzó a la Liguilla del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

San Luis, por su parte, se ubicó en la quinta posición y está eliminado del Apertura 2026.