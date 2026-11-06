Constanza Peña, hija del presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra en el centro de la polémica tras publicar en su cuenta de Instagram, una fotografía de sí misma luciendo una playera blanca con el texto: “Tax The Poor” (Impuesto a los pobres).

La publicación surge en medio de las protestas que realizan miles de paraguayos contra el gobierno de Santiago Peña, quien presentó su renuncia, aún no resuelta por el Congreso, por el escándalo de Ueno Bank, que dejó sin dinero a casi tres millones de clientes, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Constanza Peña Ocampos es hija del Presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la arquitecta Leticia Ocampos. Tiene un hermano llamado Gonzalo Peña.

Su existencia tomó relevancia durante la crisis política y financiera que enfrenta el país por el colapso y bloqueo de cuentas del banco Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas y jubilados sin acceso a su dinero.

Cuenta con un perfil privado en Instagram, plataforma en la que se identifica como Cooooospeeeee.

Constanza Peña, hija de Santiago Peña (Constanza Peña / Instagram)

A través de ese espacio suele presumir su lujosa vida y sus viajes por el mundo.

Constanza Peña, hija de Santiago Peña (Constanza Peña / Instagram)

¿Qué edad tiene Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Constanza Peña nació el 30 de octubre de 2005 por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Constanza Peña no está casada. La hija de Santiago Peña, mantiene un noviazgo con Lautaro Cuevas Irala.

Constanza Peña, hija de Santiago Peña (Constanza Peña / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

A Constanza Peña la rige el signo zodiacal de Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Constanza Peña no tiene hijos.

¿Qué estudió Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Constanza Peña estudia Economía Financiera e Historia en laUniversidad de Columbia en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Constanza Peña, hija de Santiago Peña?

Según su perfil en LinkedIN, el cual ya fue eliminado, Constanza Peña, entre febrero y junio de 2024, trabajó como becaria en la plataforma tecnológica Itti Saeca, proveedora del Estado y cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE, del que era socio Santiago Peña.

Desde junio de 2026 realiza una pasantía en auditoría en PwC.

Desde febrero de 2026 se desempeña como analista de banca privada de Columbia Undergraduate Wealth Management Club.

Es miembro del área de discusión de AI in Finance Think Tank.

Tomó cursos gestión y tecnología en Emory University, itti y Google AI Essentials.