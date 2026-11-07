Pachuca vs Puebla jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 4-3 a favor del equipo tuzo.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Pachuca se ubica en el quinto lugar del Grupo B con 19 puntos.

Puebla, por su parte, se quedó con 4 unidades en la octava posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 4-3 Puebla.

Pachuca vs Puebla: así se definió el partido pendiente de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Puebla se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca con la necesidad de sumar puntos en el Grupo B, mientras Puebla en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Puebla:

Minuto 2: Gol de Berenice Ibarra (Pachuca)

Minuto 11: Gol de Aline Gomes (Pachuca)

Minuto 20: Gol de Maria Peraza (Puebla)

Minuto 25: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Minuto 30: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Minuto 49: Gol de Kendyl Terrell (Puebla)

Minuto 65: Gol de Laura Herrera (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Puebla en la Liga Femenil BBVA?

Pachuca avanzó a la siguiente fase del Apertura 2026 debido a que logró clasificar a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Puebla, por su parte, se ubicó en la octava posición y quedó eliminado del Apertura 2026.