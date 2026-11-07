La psicodelia del Hipnosis Festival 2026 llega a Quarry Studios para esta edición que tendrá lugar en concierto este 7 de noviembre.

Así que prepárate que ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios.

Estos son los artistas en Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre

La lista de artistas en concierto para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios será con:

The Lemon Twigs

Future Islands

Kim Gordon

Melvins

Sunn O)))

Connan Mockasin

Jonathan Bree

Levitation Room

Wine Lips

Laboratorios Moreno

YHWH Nailgun

Fontän

Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios (Hipnosis Festival 2026)

Horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios el 7 de noviembre

Para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre se tendrán dos escenarios: el Escenario Ojo el cual es el principal, y Escenario Hipnosis.

Mientras que los horario por escenario y artista para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios son:

Escenario Ojo

The Lemon Twigs: 15:30 a 16:30 hrs Levitation Room: 17:10 a 18:10 hrs Connan Mockasin: 18:50 a 19:50 hrs Kim Gordon: 20:30 a 21:30 hrs Future Islands: 22:10 a 23:10 hrs Sunn O))): 23:50 a 00:50 hrs

Escenario Hipnosis

Fontän: 14:50 a 15:40 hrs Laboratorios Moreno: 16:20 a 17:10 hrs Wine Lips: 18:00 a 18:50 hrs YHWH Nailgun: 19:40 a 20:30 hrs Jonathan Bree: 21:30 a 22:30 hrs Melvins: 23:10 a 00:10 hrs