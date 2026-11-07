La psicodelia del Hipnosis Festival 2026 llega a Quarry Studios para esta edición que tendrá lugar en concierto este 7 de noviembre.

Así que prepárate que ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios.

Estos son los artistas en Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre

La lista de artistas en concierto para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios será con:

  • The Lemon Twigs
  • Future Islands
  • Kim Gordon
  • Melvins
  • Sunn O)))
  • Connan Mockasin
  • Jonathan Bree
  • Levitation Room
  • Wine Lips
  • Laboratorios Moreno
  • YHWH Nailgun
  • Fontän
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios (Hipnosis Festival 2026)

Horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios el 7 de noviembre

Para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre se tendrán dos escenarios: el Escenario Ojo el cual es el principal, y Escenario Hipnosis.

Mientras que los horario por escenario y artista para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios son:

  • Escenario Ojo
  1. The Lemon Twigs: 15:30 a 16:30 hrs
  2. Levitation Room: 17:10 a 18:10 hrs
  3. Connan Mockasin: 18:50 a 19:50 hrs
  4. Kim Gordon: 20:30 a 21:30 hrs
  5. Future Islands: 22:10 a 23:10 hrs
  6. Sunn O))): 23:50 a 00:50 hrs
  • Escenario Hipnosis
  1. Fontän: 14:50 a 15:40 hrs
  2. Laboratorios Moreno: 16:20 a 17:10 hrs
  3. Wine Lips: 18:00 a 18:50 hrs
  4. YHWH Nailgun: 19:40 a 20:30 hrs
  5. Jonathan Bree: 21:30 a 22:30 hrs
  6. Melvins: 23:10 a 00:10 hrs
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios (Hipnosis Festival 2026)