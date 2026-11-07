La psicodelia del Hipnosis Festival 2026 llega a Quarry Studios para esta edición que tendrá lugar en concierto este 7 de noviembre.
Así que prepárate que ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios.
Estos son los artistas en Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre
La lista de artistas en concierto para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios será con:
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- The Lemon Twigs
- Future Islands
- Kim Gordon
- Melvins
- Sunn O)))
- Connan Mockasin
- Jonathan Bree
- Levitation Room
- Wine Lips
- Laboratorios Moreno
- YHWH Nailgun
- Fontän
Horarios para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios el 7 de noviembre
Para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios del 7 de noviembre se tendrán dos escenarios: el Escenario Ojo el cual es el principal, y Escenario Hipnosis.
Mientras que los horario por escenario y artista para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios son:
- Escenario Ojo
- The Lemon Twigs: 15:30 a 16:30 hrs
- Levitation Room: 17:10 a 18:10 hrs
- Connan Mockasin: 18:50 a 19:50 hrs
- Kim Gordon: 20:30 a 21:30 hrs
- Future Islands: 22:10 a 23:10 hrs
- Sunn O))): 23:50 a 00:50 hrs
- Escenario Hipnosis
- Fontän: 14:50 a 15:40 hrs
- Laboratorios Moreno: 16:20 a 17:10 hrs
- Wine Lips: 18:00 a 18:50 hrs
- YHWH Nailgun: 19:40 a 20:30 hrs
- Jonathan Bree: 21:30 a 22:30 hrs
- Melvins: 23:10 a 00:10 hrs