Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó que la evaluación de desempeño para trabajadores del Poder Judicial tenga un carácter punitivo, tras las protestas y el paro de labores.

A través de un comunicado, el ministro Hugo Aguilar sostuvo que la evaluación debe funcionar como una herramienta para fortalecer las capacidades de los trabajadores e incrementar la eficiencia del Poder Judicial.

Hugo Aguilar defiende evaluación laboral como herramienta de mejora y no de sanción al Poder Judicial

El 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que los trabajadores del Poder Judicial deberán ser sometidos a nuevas evaluaciones de desempeño con calificaciones de 0 a 100.

Ante esta nueva medida, los empleados del Poder Judicial con sede en San Lázaro comenzaron un paro nacional por las nuevas evaluaciones que acusan ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Trabajadores del Poder Judicial protestan por evaluación (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Hugo Aguilar defendió que la evaluación es indispensable para asegurar la eficiencia del Poder Judicial, reiterando que esta no es punitiva. Llamó a los trabajadores a mantener el diálogo y llegar a acuerdos.

“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”. Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN

Hugo Aguilar rechaza evaluación punitiva tras paro en el Poder Judicial (@SCJN)

Los lineamientos publicados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) establecen evaluaciones para alrededor de 32 mil funcionarios de tribunales de Circuito y juzgados de Distrito

Durante 2026, el mecanismo tendrá fines exclusivamente diagnósticos. A partir de 2027, quienes obtengan menos de 60 puntos y no acrediten un examen extraordinario podrán enfrentar la remoción de sus cargos.

Los trabajadores del Poder Judicial han argumentado que esta medida de evaluación puede ser utilizada para justificar ceses arbitrarios, por lo que se oponen a aceptar la nueva disposición.