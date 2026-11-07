Cruz Azul vs León jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-2 a favor del equipo celeste.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 14, Cruz Azul se ubica en el séptimo lugar del Grupo A con 18 puntos.

León, por su parte, se quedó con 25 unidades en la quinta posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Cruz Azul 1-2 León.

Cruz Azul vs León: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs León se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Cruz Azul con la necesidad de sumar puntos en el Grupo A, mientras León en busca de subir posiciones en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs León:

Minuto 49: Gol de Brenda Ceren (Cruz Azul)

Minuto 71: Gol de Nayely Bolaños (León)

Minuto 74: Gol de Nayely Bolaños (León)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y León en la Liga Femenil BBVA?

Cruz Azul no avanzó a la Liguilla del Apertura 2026, correspondiente a la Liga Femenil BBVA.

León, por su parte, se ubicó en la quinta posición y está eliminado del Apertura 2026.