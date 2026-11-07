Enrique Quiñones fue un beisbolista profesional originario de Mazatlán, Sinaloa, que dejó su nombre en la historia de los Tomateros de Culiacán al conseguir el primer juego sin hit ni carrera de la franquicia.

Pese a que Enrique Quiñones pasó a la historia como uno de los mejores lanzadores de la Liga Mexicana del Pacífico, actualmente, trabajaba como operador de transporte de plataforma.

Este sábado 7 de noviembre se reportó que Enrique Quiñones fue víctima de un ataque armado en la sindicatura de Villa Unión. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

¿Quién fue Enrique Quiñones?

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Enrique Quiñones Garzón fue un beisbolista profesional que hizo historia al conseguir su primer juego sin hit ni carrera, el 21 de noviembre de 2000.

¿Quién fue Enrique Quiñones? Histórico lanzador de Tomateros de Culiacán (Enrique Quiñonez Garzon)

El exlanzador mexicano desarrolló una trayectoria de casi dos décadas en el beisbol profesional, entre 1988 y 2007. Jugó en distintos equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y posteriormente regresó a Tomateros como entrenador de pitcheo.

¿Qué edad tenía Enrique Quiñones?

Enrique Quiñones tenía 57 años de edad al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Enrique Quiñones?

Dado que Enrique Quiñones nació el 30 de octubre de 1969, su signo zodiacal es Escorpio.

¿Enrique Quiñones estaba casado?

Hasta el momento, no se cuenta con información pública sobre el nombre de su esposa.

¿Enrique Quiñones tenía hijos?

Hace años, Enrique Quiñones posteó en redes sociales imágenes con un niño, quien presuntamente sería su hijo. Sin embargo, no se ha confirmado el parentesco.

Asesinan a Enrique Quiñónes, histórico lanzador de Tomateros

¿Qué estudió Enrique Quiñones?

La trayectoria académica de Enrique Quiñones es desconocida, aunque es de conocimiento público que inició su carrera en el béisbol profesional desde los 18 años de edad.

¿Cuál fue la trayectoria de Enrique Quiñones?

La carrera profesional de Enrique Quiñones comenzó en 1988 y concluyó en 2007. Durante ese periodo se desempeñó como lanzador derecho, tanto abridor como relevista, en equipos como:

Rieleros de Aguascalientes

Sultanes de Monterrey

Leones de Yucatán

Broncos de Reynosa

Tuneros de San Luis Potosí

Dorados de Chihuahua

Tomateros de Culiacán

El momento más importante de la carrera de Enrique Quiñones ocurrió el 21 de noviembre de 2000, cuando consiguió el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros de Culiacán.

Durante aquel encuentro contra los Águilas de Mexicali, Quiñones impidió que sus rivales conectaran imparables o anotaran carreras durante nueve entradas. El equipo sinaloense consiguió la victoria por marcador de 1-0.

Años después, en la temporada 2014-2015, Enrique Quiñones regresó a Tomateros de Culiacán como coach de pitcheo, dentro del cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil.

Asesinan a Enrique Quiñónes, histórico lanzador de Tomateros (Especial)

Asesinan a Enrique Quiñones en balacera de Mazatlán, Sinaloa

El exbeisbolista Enrique Quiñones, histórico lanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 7 de noviembre en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Información preliminar apunta que el ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas sobre el bulevar Niños Héroes, entre las calles Francisco I. Madero y Jesús Carranza.

Quiñones se encontraba junto a un automóvil Nissan Versa blanco cuando sujetos armados que viajaban en otro vehículo le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer más detalles sobre el asesinato de Enrique Quiñones.