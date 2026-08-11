La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Toluca y Tigres, dejando a las Amazonas y al América como líderes de sus grupos.

Grupo A

Tigres | 6 puntos Toluca | 6 puntos Rayados | 6 puntos León | 3 puntos Atlante | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos Santos | 3 puntos Cruz Azul | 3 puntos Querétaro | 0 puntos

Tigres sigue invicta en el torneo femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 6 puntos Chivas | 6 puntos Pumas | 3 puntos San Luis | 3 puntos Pachuca | 1 punto Atlas | 1 punto Tijuana | 0 puntos Necaxa | 0 puntos Puebla | 0 puntos

América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La espectacular goleada de 10-0 de América sobre Cruz Azul fue el resultado más destacado en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBAV.

La competencia se prepara para la Jornada 3, que arrancará el viernes 14 de agosto con el duelo Cruz Azul vs Atlante y concluirá el lunes 17 con Santos vs Rayadas.

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Chivas, Rayadas, Toluca y Tigres.

Estos son todos los resultados de la Jornada 2:

Atlas 1-1 Pachuca

América 10-0 Cruz Azul

Querétaro 1-2 Santos

Necaxa 1-2 Pumas

Rayadas 3-1 Atlante

Puebla 1-4 Chivas

San Luis 2-1 Tijuana

Toluca 2-0 FC Juárez

León 1-2 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 14 de agosto y se completará del lunes 17 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3:

Viernes 14 de agosto

Cruz Azul vs Atlante | 17:00 horas

Sábado 15 de agosto

América vs Puebla | 15:45 horas

Pachuca vs Pumas | 17:00 horas

Tigres vs FC Juárez | 19:06 horas

Tijuana vs Necaxa | 21:10 horas

Domingo 16 de agosto

Chivas vs San Luis | 17:00 horas

Lunes 17 de agosto