La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Toluca y Tigres, dejando a las Amazonas y al América como líderes de sus grupos.

Grupo A

  1. Tigres | 6 puntos
  2. Toluca | 6 puntos
  3. Rayados | 6 puntos
  4. León | 3 puntos
  5. Atlante | 3 puntos
  6. FC Juárez | 3 puntos
  7. Santos | 3 puntos
  8. Cruz Azul | 3 puntos
  9. Querétaro | 0 puntos
Tigres sigue invicta en el torneo femenil
Tigres sigue invicta en el torneo femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 6 puntos
  2. Chivas | 6 puntos
  3. Pumas | 3 puntos
  4. San Luis | 3 puntos
  5. Pachuca | 1 punto
  6. Atlas | 1 punto
  7. Tijuana | 0 puntos
  8. Necaxa | 0 puntos
  9. Puebla | 0 puntos
América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul
América Femenil no tuvo piedad del Cruz Azul (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La espectacular goleada de 10-0 de América sobre Cruz Azul fue el resultado más destacado en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBAV.

La competencia se prepara para la Jornada 3, que arrancará el viernes 14 de agosto con el duelo Cruz Azul vs Atlante y concluirá el lunes 17 con Santos vs Rayadas.

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Chivas, Rayadas, Toluca y Tigres.

Estos son todos los resultados de la Jornada 2:

  • Atlas 1-1 Pachuca
  • América 10-0 Cruz Azul
  • Querétaro 1-2 Santos
  • Necaxa 1-2 Pumas
  • Rayadas 3-1 Atlante
  • Puebla 1-4 Chivas
  • San Luis 2-1 Tijuana
  • Toluca 2-0 FC Juárez
  • León 1-2 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 14 de agosto y se completará del lunes 17 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3:

Viernes 14 de agosto

  • Cruz Azul vs Atlante | 17:00 horas

Sábado 15 de agosto

  • América vs Puebla | 15:45 horas
  • Pachuca vs Pumas | 17:00 horas
  • Tigres vs FC Juárez | 19:06 horas
  • Tijuana vs Necaxa | 21:10 horas

Domingo 16 de agosto

  • Chivas vs San Luis | 17:00 horas

Lunes 17 de agosto

  • León vs Querétaro | 17:00 horas
  • Toluca vs Atlas | 18:00 horas
  • Santos vs Rayadas | 19:06 horas