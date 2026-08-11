La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Toluca y Tigres, dejando a las Amazonas y al América como líderes de sus grupos.
Grupo A
- Tigres | 6 puntos
- Toluca | 6 puntos
- Rayados | 6 puntos
- León | 3 puntos
- Atlante | 3 puntos
- FC Juárez | 3 puntos
- Santos | 3 puntos
- Cruz Azul | 3 puntos
- Querétaro | 0 puntos
Grupo B
- América | 6 puntos
- Chivas | 6 puntos
- Pumas | 3 puntos
- San Luis | 3 puntos
- Pachuca | 1 punto
- Atlas | 1 punto
- Tijuana | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
La espectacular goleada de 10-0 de América sobre Cruz Azul fue el resultado más destacado en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBAV.
La competencia se prepara para la Jornada 3, que arrancará el viernes 14 de agosto con el duelo Cruz Azul vs Atlante y concluirá el lunes 17 con Santos vs Rayadas.
Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Chivas, Rayadas, Toluca y Tigres.
Estos son todos los resultados de la Jornada 2:
- Atlas 1-1 Pachuca
- América 10-0 Cruz Azul
- Querétaro 1-2 Santos
- Necaxa 1-2 Pumas
- Rayadas 3-1 Atlante
- Puebla 1-4 Chivas
- San Luis 2-1 Tijuana
- Toluca 2-0 FC Juárez
- León 1-2 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 14 de agosto y se completará del lunes 17 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3:
Viernes 14 de agosto
- Cruz Azul vs Atlante | 17:00 horas
Sábado 15 de agosto
- América vs Puebla | 15:45 horas
- Pachuca vs Pumas | 17:00 horas
- Tigres vs FC Juárez | 19:06 horas
- Tijuana vs Necaxa | 21:10 horas
Domingo 16 de agosto
- Chivas vs San Luis | 17:00 horas
Lunes 17 de agosto
- León vs Querétaro | 17:00 horas
- Toluca vs Atlas | 18:00 horas
- Santos vs Rayadas | 19:06 horas