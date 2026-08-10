San Luis vs Tijuana continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio BBVA.
La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el San Luis vs Tijuana terminó empatado para ambas escuadras.
Marcador: San Luis 2-1 Tijuana.
San Luis vs Tijuana: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
En el partido San Luis vs Tijuana de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, potosinas y xolas protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria 2-1 para la escuadra local.
Una victoria valiosa para San Luis Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 San Luis vs Tijuana:
- Minuto 9: Gol de Enyerliannys (San Luis)
- Minuto 16: Gol de María Sánchez (San Luis)
- Minuto 80: Gol de Trudi Carter (Tijuana)
¿Contra quién vuelven a jugar San Luis y Tijuana en la Liga Femenil BBVA?
San Luis jugará contra Chivas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Tijuana, por su parte, enfrentará a Necaxa con el objetivo de buscar los tres puntos.