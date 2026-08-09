Querétaro vs Santos continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio Corregidora.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Querétaro vs Santos terminó empatado para ambas escuadras.

Marcador: Querétaro 1-2 Santos.

Querétaro vs Santos: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Querétaro vs Santos de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, queretanas y laguneras protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria lagunera 1-2.

Una victoria valiosa para Santos Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Querétaro vs Santos:

Minuto 40: Gol de Ivonne González (Santos)

Minuto 43: Gol de Niomi Glimaldo (Querétaro)

Minuto 66: Gol de Samantha Calvillo (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Santos en la Liga Femenil BBVA?

Querétaro jugará contra León en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Santos, por su parte, enfrentará a Rayadas con el objetivo de buscar los tres puntos.