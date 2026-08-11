León vs Tigres Femenil cerraron la actividad de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA este 10 de agosto en el Nou Camp de La Fiera, con victoria 2-1 de las regias.

En sus partidos de debut, León y Tigres Femenil ganaron de manera contundente, así que se midieron en duelo de invictas en la Liga Femenil BBVA.

Marcador: León 1-2 Tigres

León vs Tigres Femenil: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

Después de la buena actuación en su debut venciendo a Pumas de visita, León salió con la motivación de enfrentar a Tigres, una de las escuadras más fuertes de la Liga Femenil BBVA.

Con la determinación de estar en casa, León propuso un juego valiente y los frutos vinieron cuando Nayely Bolaños remató una pelota en el área de Tigres para adelantar a su equipo poco antes del descanso.

En el complemento, las Amazonas empataron después de mucho buscar y aunque Las Fieras pudieron retomar la ventaja, Rubí Soto falló un penal.

Sobre la hora, la portera Acuña cometió un error garrafal que le dio el triunfo a Tigres.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 femenil León vs Tigres Femenil:

Minuto 45+4: Nayely Bolaños (León)

Minuto 63: Diana Ordoñez (Tigres)

Minuto 90+6: Alexia Delgado (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Tigres en la Liga Femenil BBVA?

Tras su partido en la Liga Femenil BBVA, León y Tigres volverán a la cancha en la tercera jornada del Apertura 2026.

En la Jornada 3 del Apertura 2026, León repite como local ante Querétaro el lunes 17 de agosto.

Tigres también será anfitrión en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, el sábado 15 de agosto frente al FC Juárez.