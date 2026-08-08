Atlas vs Pachuca iniciaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este viernes 7 de agosto en el Estadio Jalisco.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Atlas vs Pachuca terminó empatado para ambas escuadras.

Marcador: Atlas 1-1 Pachuca.

Atlas vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Atlas vs Pachuca de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, rojinegras y tuzas protagonizaron un buen duelo que terminó con empate 1-1.

Un empate valioso para Atlas y Pachuca Femenil, unas de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Atlas vs Pachuca:

Minuto 27: Gol de Villalobos (Atlas)

Minuto 70: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Atlas jugará contra Toluca en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca, por su parte, enfrentará a Pumas con el objetivo de buscar los tres puntos.