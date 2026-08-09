Puebla vs Chivas continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio Victoria.
La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Puebla vs Chivas terminó empatado para ambas escuadras.
Marcador: Puebla 0-4 Chivas.
Puebla vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA
En el partido Puebla vs Chivas de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, poblanas y rojiblancas protagonizaron un duelo que terminó con victoria de las visitantes 0-4.
Una victoria valiosa para Chivas Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.
Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Puebla vs Chivas:
- Minuto 19: Gol de Jasmine Casarez (Chivas)
- Minuto 40: Joseline Montoya (Chivas)
- Minuto 62: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)
- Minuto 82: Gol de Denise Castro (Chivas)
- Minuto 88: Gol de Brina Micheels (Puebla)
¿Contra quién vuelven a jugar Chivas y Puebla en la Liga Femenil BBVA?
Chivas jugará contra Atlético de San Luis en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Puebla, por su parte, enfrentará al América con el objetivo de buscar los tres puntos.