Puebla vs Chivas continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio Victoria.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Puebla vs Chivas terminó empatado para ambas escuadras.

Marcador: Puebla 0-4 Chivas.

Puebla vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Puebla vs Chivas de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, poblanas y rojiblancas protagonizaron un duelo que terminó con victoria de las visitantes 0-4.

Una victoria valiosa para Chivas Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Puebla vs Chivas:

Minuto 19: Gol de Jasmine Casarez (Chivas)

Minuto 40: Joseline Montoya (Chivas)

Minuto 62: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 82: Gol de Denise Castro (Chivas)

Minuto 88: Gol de Brina Micheels (Puebla)

¿Contra quién vuelven a jugar Chivas y Puebla en la Liga Femenil BBVA?

Chivas jugará contra Atlético de San Luis en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla, por su parte, enfrentará al América con el objetivo de buscar los tres puntos.