Necaxa vs Pumas continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio Victoria.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Necaxa vs Pumas terminó empatado para ambas escuadras.

Marcador: Necaxa 1-2 Pumas.

Necaxa vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Necaxa vs Pumas de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, hidrocálidas y felinas protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria universitaria 1-2.

Una victoria valiosa para Pumas Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Necaxa vs Pumas:

Minuto 31: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)

Minuto 39: Gol de Lizeth Quiroz Tinoco (Necaxa)

Minuto 90: Gol de Gielnik (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Necaxa jugará contra Tijuana en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas, por su parte, enfrentará a Pachuca con el objetivo de buscar los tres puntos.