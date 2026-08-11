Cincinnati vs Atlas juegan en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Cincinnati busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Atlas llega eliminado a la Jornada 3.
Cincinnati vs Atlas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Cincinnati vs Atlas es triunfo de 3-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
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Pronóstico: Cincinnati 3-0 Atlas
Cincinnati vs Atlas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Cincinnati vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Cincinnati
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Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Evan Luro
- Defensas: Kyle Smith, Robinson y Chirila
- Mediocampistas: Echenique, Valenzuela, Obinna Nwobodo y Pavel Bucha
- Delanteros: Evander, Dem y Denkey
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Ramírez, Purata, Rodrigo Schlegel y Valenzuela
- Mediocampistas: Saldívar, Ríos, Ferrareis, Esteves y Martín
- Delantero: Ryan Mmaee
Cincinnati vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Cincinnati vs Atlas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Cincinnati vs Atlas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: TQL Stadium
- Transmisión: Apple TV