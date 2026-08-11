Cincinnati vs Atlas juegan en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-0 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Cincinnati busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Atlas llega eliminado a la Jornada 3.

Cincinnati vs Atlas: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Cincinnati vs Atlas es triunfo de 3-0 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Cincinnati 3-0 Atlas

Cincinnati vs Atlas: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Cincinnati vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Cincinnati

Portero: Evan Luro

Defensas: Kyle Smith, Robinson y Chirila

Mediocampistas: Echenique, Valenzuela, Obinna Nwobodo y Pavel Bucha

Delanteros: Evander, Dem y Denkey

Atlas no tuvo un buen desempeño en la Leagues Cup 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Ramírez, Purata, Rodrigo Schlegel y Valenzuela

Mediocampistas: Saldívar, Ríos, Ferrareis, Esteves y Martín

Delantero: Ryan Mmaee

Cincinnati vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Cincinnati vs Atlas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.