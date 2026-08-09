Rayadas vs Atlante continuaron con la actividad de la Jornada 2 en la Liga Femenil BBVA este sábado 8 de agosto en el Estadio BBVA.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Rayadas vs Atlante terminó empatado para ambas escuadras.

Marcador: Rayadas 3-1 Atlante.

Rayadas vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Rayadas vs Atlante de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, rayadas y atlantistas protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria 3-1.

Una victoria valiosa para Rayadas Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Rayadas vs Atlante:

Minuto 27: Gol de Diana García (Rayadas)

Minuto 52: Gol de Lucía García (Rayadas)

Minuto 75: Gol de Valeria del Campo (Rayadas)

Minuto 86: Gol de Walker (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Atlante en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas jugará contra Santos en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante, por su parte, enfrentará a Cruz Azul con el objetivo de buscar los tres puntos.