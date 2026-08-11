Toluca vs FC Juárez arrancaron con la actividad del lunes en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, este 10 de agosto en el Nemesio Diez.

En sus partidos de debut, Toluca y FC Juárez ganaron, así que se trató de un duelo de escuadras invictas en la Liga Femenil BBVA.

Marcador: Toluca 2-0 FC Juárez

Toluca vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

Toluca salió como favorito para sumar su segunda victoria en el naciente Apertura de la Liga Femenil BBVA, y desde el silbatazo inicial fue en busca de los tres puntos ante un FC Juárez que con sus propias armas también propuso el juego y generó peligro en el área roja. El juego, por momentos, resultó de ida y vuelta.

Al final, Toluca sufrió, pero logró hacer valer su condición de local sobre FC Juárez para quedarse con los tres puntos que las tienen en lo alto de la clasificación general.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 femenil Toluca vs FC Juárez:

Minuto 69: Liliana Fernández (Toluca)

Minuto 76: Kayla Fernández (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

Después de enfrentarse en la Liga Femenil BBVA, Toluca y FC Juárez volverán a la cancha en la tercera jornada del Apertura 2026.

En la Jornada 3 del Apertura 2026, el FC Juárez repite como visitante en la cancha de Tigres, el sábado 15 de agosto.

El lunes 17 de agosto, Toluca volverá a ser local recibiendo a las Rojinegras del Atlas.