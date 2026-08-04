La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Atlante y América. Las Águilas y Tigres lideran los grupos de la competencia.

Grupo A

  1. Tigres | 3 puntos
  2. León | 3 puntos
  3. Toluca | 3 puntos
  4. Cruz Azul | 3 puntos
  5. Rayados | 3 puntos
  6. FC Juárez | 3 puntos
  7. Atlante | 3 puntos
  8. Querétaro | 0 puntos
  9. Santos | 0 puntos
Diana Ordoñez fue la figura de Tigres en el inicio del torneo femenil
Diana Ordoñez fue la figura de Tigres en el inicio del torneo femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 3 puntos
  2. Chivas | 3 puntos
  3. Tijuana | 0 puntos
  4. Pachuca | 0 puntos
  5. Necaxa | 0 puntos
  6. Atlas | puntos
  7. Pumas | 0 puntos
  8. San Luis | 0 puntos
  9. Puebla | 0 puntos

El viernes 7 de agosto semana arranca la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con el partido Atlas vs Pachuca y termina el lunes 10 con la visita de Tigres a León.

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó goleadas contra Puebla, Pumas y Santos.

Estos son todos los resultados de la Jornada 1:

  • Cruz Azul 3-1 Atlas
  • FC Juárez 1-0 Pachuca
  • Tigres 8-0 Puebla
  • Tijuana 1-2 Rayados
  • Pumas 2-5 León
  • Chivas 3-1 Querétaro
  • San Luis 1-4 Toluca
  • Querétaro 0-1 América
  • Atlante 1-0 Necaxa
  • Santos 0-3 América

Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 7 de agosto y se completará del lunes 10 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2:

Viernes 7 de agosto

  • Atlas vs Pachuca | 19:06 horas

Sábado 8 de agosto

  • América vs Cruz Azul | 16:00 horas
  • Querétaro vs Santos | 17:00 horas
  • Necaxa vs Pumas | 19:06 horas
  • Rayadas vs Atlante | 20:00 horas

Domingo 9 de agosto

  • Puebla vs Chivas | 12:00 horas
  • San Luis vs Tijuana | 16:00 horas

Lunes 10 de agosto

  • Toluca vs FC Juárez | 18:00 horas
  • León vs Tigres | 19:06 horas