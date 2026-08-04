La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Atlante y América. Las Águilas y Tigres lideran los grupos de la competencia.
Grupo A
- Tigres | 3 puntos
- León | 3 puntos
- Toluca | 3 puntos
- Cruz Azul | 3 puntos
- Rayados | 3 puntos
- FC Juárez | 3 puntos
- Atlante | 3 puntos
- Querétaro | 0 puntos
- Santos | 0 puntos
Grupo B
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América Femenil golea a Santos en su debut del Apertura 2026
Deportes
Atlante derrota a Necaxa y consigue su primer triunfo en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Toluca Femenil golea en su debut en el Apertura 2026 frente a San Luis
Deportes
Chivas vence a Querétaro en su debut de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tigres Femenil aplasta a Puebla y debuta con goleada en el Apertura 2026
Deportes
FC Juárez femenil sorprende a Pachuca y consigue su primer triunfo en el Apertura 2026
Deportes
Cruz Azul remonta al Atlas femenil en el arranque de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Deportes
León impone condiciones y humilla a Pumas en la Jornada 1
Deportes
Rayadas debuta con remontada ante Tijuana en el Apertura 2026
- América | 3 puntos
- Chivas | 3 puntos
- Tijuana | 0 puntos
- Pachuca | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
- Atlas | puntos
- Pumas | 0 puntos
- San Luis | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
El viernes 7 de agosto semana arranca la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con el partido Atlas vs Pachuca y termina el lunes 10 con la visita de Tigres a León.
Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó goleadas contra Puebla, Pumas y Santos.
Estos son todos los resultados de la Jornada 1:
- Cruz Azul 3-1 Atlas
- FC Juárez 1-0 Pachuca
- Tigres 8-0 Puebla
- Tijuana 1-2 Rayados
- Pumas 2-5 León
- Chivas 3-1 Querétaro
- San Luis 1-4 Toluca
- Querétaro 0-1 América
- Atlante 1-0 Necaxa
- Santos 0-3 América
Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 7 de agosto y se completará del lunes 10 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2:
Viernes 7 de agosto
- Atlas vs Pachuca | 19:06 horas
Sábado 8 de agosto
- América vs Cruz Azul | 16:00 horas
- Querétaro vs Santos | 17:00 horas
- Necaxa vs Pumas | 19:06 horas
- Rayadas vs Atlante | 20:00 horas
Domingo 9 de agosto
- Puebla vs Chivas | 12:00 horas
- San Luis vs Tijuana | 16:00 horas
Lunes 10 de agosto
- Toluca vs FC Juárez | 18:00 horas
- León vs Tigres | 19:06 horas