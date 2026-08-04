La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA concluyó con triunfos de Atlante y América. Las Águilas y Tigres lideran los grupos de la competencia.

Grupo A

Tigres | 3 puntos León | 3 puntos Toluca | 3 puntos Cruz Azul | 3 puntos Rayados | 3 puntos FC Juárez | 3 puntos Atlante | 3 puntos Querétaro | 0 puntos Santos | 0 puntos

Diana Ordoñez fue la figura de Tigres en el inicio del torneo femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 3 puntos Chivas | 3 puntos Tijuana | 0 puntos Pachuca | 0 puntos Necaxa | 0 puntos Atlas | puntos Pumas | 0 puntos San Luis | 0 puntos Puebla | 0 puntos

El viernes 7 de agosto semana arranca la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, con el partido Atlas vs Pachuca y termina el lunes 10 con la visita de Tigres a León.

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó goleadas contra Puebla, Pumas y Santos.

Estos son todos los resultados de la Jornada 1:

Cruz Azul 3-1 Atlas

FC Juárez 1-0 Pachuca

Tigres 8-0 Puebla

Tijuana 1-2 Rayados

Pumas 2-5 León

Chivas 3-1 Querétaro

San Luis 1-4 Toluca

Querétaro 0-1 América

Atlante 1-0 Necaxa

Santos 0-3 América

Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA arranca el viernes 7 de agosto y se completará del lunes 10 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2:

Viernes 7 de agosto

Atlas vs Pachuca | 19:06 horas

Sábado 8 de agosto

América vs Cruz Azul | 16:00 horas

Querétaro vs Santos | 17:00 horas

Necaxa vs Pumas | 19:06 horas

Rayadas vs Atlante | 20:00 horas

Domingo 9 de agosto

Puebla vs Chivas | 12:00 horas

San Luis vs Tijuana | 16:00 horas

Lunes 10 de agosto