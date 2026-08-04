Tigres vs Real Salt Lake juegan en la Leagues Cup 2026. Partido el martes 4 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV.
- Partido: Tigres vs Real Salt Lake
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
Tigres vs Real Salt Lake: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
Tigres vs Real Salt Lake se enfrentarán el martes 4 de agosto como parte del inicio de la Leagues Cup 2026.
Tigres vs Real Salt Lake: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
A las 20:00 horas rodará el balón en el Tigres vs Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, a través de Apple TV.
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- Partido: Tigres vs Real Salt Lake
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
Así llegan Tigres y Real Salt Lake a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Tigres suma solo un punto en la Liga MX y llega al partido de la Leagues Cup 2026 ante Real Salt Lake sin un técnico oficial, tras la renuncia de Guido Pizarro.
El Real Salt Lake es quinto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 27 puntos.