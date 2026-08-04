Tigres vs Real Salt Lake juegan en la Leagues Cup 2026. Partido el martes 4 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV.

Partido: Tigres vs Real Salt Lake

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: America First Field

Transmisión: Apple TV

Tigres vs Real Salt Lake: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

Tigres vs Real Salt Lake se enfrentarán el martes 4 de agosto como parte del inicio de la Leagues Cup 2026.

Tigres vs Real Salt Lake: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

A las 20:00 horas rodará el balón en el Tigres vs Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, a través de Apple TV.

Partido: Tigres vs Real Salt Lake

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: America First Field

Transmisión: Apple TV

Guido Pizarro dejó de ser entrenador de Tigres de la UANL (Cuartoscuro / Chris Noyola )

Así llegan Tigres y Real Salt Lake a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

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El Real Salt Lake es quinto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 27 puntos.