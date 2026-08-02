Tijuana vs Rayadas se enfrascaron en un buen duelo en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Triunfo de las regias con marcador de 2-1 sobre la jauría.

El partido Tijuana vs Rayadas en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA fue muy parejo, con las fronterizas tomando la ventaja en el marcador.

Sin embargo, el poder de Rayadas las llevó a empatar el partido y más tarde a ganarlo, en el Apertura 2026.

Marcador: Tijuana 1-2 Rayadas

Tijuana vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana salió en busca de la victoria en su cancha ante las peligrosas Rayadas de Monterrey, y logró tomar ventaja en el marcador.

Rayadas no se rindió en el intento de empatar el marcador, forzando las acciones hasta que logró igualar las acciones.

Más tarde, la calidad de las regias se impuso en el marcador.

Goles del partido Tijuana va Rayadas en la Liga Femenil BBVA:

Minuto 10: Kader Hançar anotó un golazo de larga distancia para darle la ventaja a Tijuana.

Minuto 19: Jermaine Seoposenwe empató el partido con gol para Rayadas.

Minuto 69: Valeria del Campo le dio el triunfo a Rayadas sobre Tijuana.

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Rayadas?

Después de enfrentar a Rayadas, Tijuana visitará a San Luis en partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, el sábado 8 de agosto.

Rayadas debutará como local en la Liga Femenil BBVA recibiendo al Atlante el domingo 9 de agosto.