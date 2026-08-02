FC Juárez vs Pachuca continuaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este sábado 1 de agosto en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón en la frontera, donde el FC Juárez vs Pachuca terminó a favor de las Bravas de la frontera.

Marcador: FC Juárez 1-0 Pachuca

FC Juárez vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

En el partido FC Juárez vs Pachuca de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, Bravas y Tuzas protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para las locales con marcador de 1-0.

Un triunfo valioso para el FC Juárez ante Pachuca femenil, una de las escuadras que suelen pelear por el campeonato en cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 FC Juárez vs Pachuca:

Minuto 85: Norma Palafox aprovechó un servicio largo para cerrar la pinza y anotar el 1-0 a favor del FC Juárez sobre Pachuca.

Norma Palafox fue un peligro constante para la defensa de Pachuca (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Después de estrenarse en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, FC Juárez y Tigres encararán la Jornada 2 del torneo.

El viernes 7 de agosto, Atlas abrirá la Jornada 2 como local ante las Tuzas del Pachuca.

Por su parte, el equipo femenil del FC Juárez visitará el 10 de agosto el estadio Nemesio Diez, para enfrentar al Toluca.