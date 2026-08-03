Atlante vs Necaxa se enfrentaron en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado 1-0, con lo que el cuadro azulgrana hizo historia al conseguir su primer victoria en la historia del torneo.

Atlante debutó en la Liga Femenil BBVA como local ante las Centellas, en el cierre de la Jornada 1 del Apertura 2026. El partido terminó con una histórica victoria gracias a un gol de Alexia Villanueva.

Cabe recordar que fue el debut del Atlante en la Liga Femenil, ya que tomó el lugar del Mazatlán FC.

Marcador: Atlante 1-0 Necaxa

Atlante vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs Necaxa saltaron a la cancha 1 del CAR Atlante en busca de sus primeros puntos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Atlante vs Necaxa:

Minuto 77: Gol de Alexia Villanueva (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Después de cumplir su compromiso en la Jornada 1 de la Liga Femenil MX, Atlante y Necaxa se alistarán para seguir en la competencia.

Atlante visita a Rayadas el 8 de agosto en la Jornada 2, mientras que Necaxa recibirá a Pumas femenil.