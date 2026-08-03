Chivas vs Querétaro continuaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este domingo 2 de agosto en el Estadio Akron.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Chivas vs Querétaro terminó a favor de las rojiblancas.

Marcador: Chivas 3-1 Querétaro.

Chivas vs Querétaro: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Chivas vs Querétaro de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, rojiblancas y queretanos protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para las locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para las Chivas ante Querétaro Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Chivas vs Querétaro:

Minuto 50: Gol de Sarahí Ceceña (Querétaro)

Minuto 67: Gol de Joseline Montoya (Chivas)

Minuto 73: Gol de Joseline Montoya (Chivas

Minuto 78: Gol de Jasmine Casárez (Chivas)

Chivas enfrentó a Querétaro en la Liga Femenil BBVA. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Chivas visitará al Puebla en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro por su parte, enfrentará a Santos con el objetivo de buscar los tres puntos.