FC Juárez vs Cruz Azul juegan en la Jornada 4 de la Liga MX. Revisa con detalle cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 4 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
FC Juárez vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?
El sábado 31 de enero de 2026 arranca la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 la Liga MX con tres partidos, y el estelar serán FC Juárez vs Cruz Azul de Nicolás Larcamón.
FC Juárez vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?
El partido FC Juárez vs Cruz Azu iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.
¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de Liga MX?
Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la Jornada 3 de Liga MX para apoderarse del cuarto lugar en el Clausura 2026.
Con 6 puntos, Cruz Azul supera por dos unidades a su rival en turno, el FC Juárez, que se ubida en la novena posición.
Así se jugará la Jornada 4 de Liga MX:
Viernes 30 de enero de 2026
- Puebla vs Toluca | 19 horas
- Pumas vs Santos | 21 horas
- FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas
Sábado 31 de enero de 2026
- América vs Necaxa | 16 horas
- Atlas vs Mazatlán | 17 horas
- San Luis vs Chivas | 17 horas
- Rayados vs Tijuana | 19 horas
Domingo 1 de febrero
- Querétaro vs Pachuca | 17 horas