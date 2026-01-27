FC Juárez vs Cruz Azul juegan en la Jornada 4 de la Liga MX. Revisa con detalle cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

Partido: FC Juárez vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?

El sábado 31 de enero de 2026 arranca la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 la Liga MX con tres partidos, y el estelar serán FC Juárez vs Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

FC Juárez vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX?

El partido FC Juárez vs Cruz Azu iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.

¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la Jornada 3 de Liga MX para apoderarse del cuarto lugar en el Clausura 2026.

Con 6 puntos, Cruz Azul supera por dos unidades a su rival en turno, el FC Juárez, que se ubida en la novena posición.

Así se jugará la Jornada 4 de Liga MX:

Viernes 30 de enero de 2026

Puebla vs Toluca | 19 horas

Pumas vs Santos | 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 31 de enero de 2026

América vs Necaxa | 16 horas

Atlas vs Mazatlán | 17 horas

San Luis vs Chivas | 17 horas

Rayados vs Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero