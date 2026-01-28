San Luis vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido del Rebaño Sagrado.

Partido: San Luis vs Chivas

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

San Luis vs Chivas se verán las caras el domingo 1 de febrero como parte de los dos partidos que se jugarán ese día, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

San Luis vs Chivas: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El San Luis vs Chivas de la Jornada 4 de la Liga MX será a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Libertad Financiera.

San Luis vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El San Luis vs Chivas, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, se transmitirá por las plataformas de ESPN y Disney+.

¿Cómo llegan San Luis y Chivas a la Jornada 4 de la Liga MX?

San Luis viene de empatar 1-1 con Xolos de Tijuana en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la octava posición con 4 puntos.

Chivas, por su parte, se ubica como líder del torneo con 9 puntos tras vencer por 2-1 al Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 4 de la Liga MX:

Viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca | 19 horas

Pumas vs Santos Laguna | 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 31 de enero

América vs Necaxa | 16 horas

León vs Tigres | 19 horas

Rayados vs Xolos de Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero