Rayados vs Tijuana se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido de las Águilas.
- Partido: Rayados vs Tijuana
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Rayados vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
Rayados vs Tijuana se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX.
Rayados vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
El partido Rayados vs Tijuana de la Jornada 4 de la Liga MX arranca a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.
Rayados vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
El Rayados vs Tijuana, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, se transmitirá por las plataformas de ViX y TUDN, además del Canal 5.
¿Cómo llegan Rayados y Tijuana a la Jornada 4 de la Liga MX?
Rayados goleó 5-1 a Mazatlán en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Clausura 2026.
Tijuana es sexto lugar con cinco unidades, después de 3 jornadas. Empató a un gol con San Luis en su anterior partido.