Partido: Rayados vs Tijuana

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Rayados vs Tijuana se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX.

Rayados vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

El partido Rayados vs Tijuana de la Jornada 4 de la Liga MX arranca a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Rayados vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

El Rayados vs Tijuana, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, se transmitirá por las plataformas de ViX y TUDN, además del Canal 5.

¿Cómo llegan Rayados y Tijuana a la Jornada 4 de la Liga MX?

Rayados goleó 5-1 a Mazatlán en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Clausura 2026.

Tijuana es sexto lugar con cinco unidades, después de 3 jornadas. Empató a un gol con San Luis en su anterior partido.



