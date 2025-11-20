Luego de que se revelara que el Atlante reemplazará al Mazatlán FC en la Liga MX, se dio a conocer que el equipo cañonero no desaparecerá sino que se quedará en Sinaloa, repitiendo la misma historia del Morelia.

De acuerdo con El Francotirador, el Atlante encontró una opción para volver a jugar en la Ciudad de México junto a América y Cruz Azul en el Estadio Azteca, esto, ante la salida efectiva del Estadio Ciudad de los Deportes.

Cabe mencionar que Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) había informado que la única forma de que hoy entre un nuevo equipo a la Liga MX es adquiriendo una franquicia de multipropiedad.

Mazatlán FC se quedará en Sinaloa, pero no en Liga MX; la historia de Morelia se repite

El Francotirador afirmó que Atlante es el único que cuenta con los requisitos que se necesitan para certificarse como nuevo equipo en la Liga MX, pero sería adquiriendo la franquicia de Mazatlán FC.

“El ascenso deportivo es posible, pero complejo de ejecutar por la precaria situación de la mayoría de clubes en Expansión: se necesitan certificar cuatro para que el que logre ser Campeón de Campeones suba, pero en el actual ciclo sólo Atlante la logró, porque tiene gestión ejemplar en todos sentidos. Por eso los rebeldes prefirieron pelearse ante el TAS para que a chaleco les abran, pues no pueden certificarse”, dijo El Francotirador sobre cómo es que Atlante regresaría a la Liga MX.

Pese a la necesidad de Grupo Salinas por deshacerse de un club y la de Atlante de adquirir una franquicia, se reactivaron las negociaciones, sin embargo, Mazatlán FC no desaparecería.

“El plan que está en la mesa es que Atlante adquiera la franquicia del Mazatlán, que es la más viable de vender según el análisis, pero el club cañonero no desaparecerá, sino que tomará el lugar de los Potros en la Expansión, para seguir con futbol profesional en la Perla del Pacífico, ante la gran inversión que hizo el gobierno estatal”, añadió la fuente.

¿Cuándo se haría el cambio de Mazatlán FC y Atlante?

El Francotirador señala que Mazatlán FC y Atlante siguen con las negociaciones, por lo que en cuanto se haga oficial, los Potros regresarían para el Apertura 2026.

“Además de terminar de negociar las condiciones, especialmente el pago, que no son los 65 millones de dolarucos que se especula, falta el punto clave: que la Asamblea de Dueños de este diciembre apruebe el cambio de propietario. Y entonces sí, ya se podría hacer oficial el retorno del Potro a Liga MX para el próximo verano”, finalizó El Francotirador sobre el tema de Mazatlán FC y Atlante.