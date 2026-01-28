América vs Necaxa se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido de las Águilas.
- Partido: América vs Necaxa
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN y ViX
América vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
América vs Necaxa se verán las caras el sábado 31 de enero como parte de los cuatro partidos que se jugarán ese día, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.
América vs Necaxa: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX
El América vs Necaxa de la Jornada 4 de la Liga MX será a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.
América vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El América vs Necaxa, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, se transmitirá por las plataformas de ViX y TUDN.
¿Cómo llegan América y Necaxa a la Jornada 4 de la Liga MX?
América viene de empatar 0-0 con Pachuca en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la décimo quinta posición con 2 puntos.
Necaxa, por su parte, se ubica en la posición número 13 con 3 puntos tras perder por 0-1 contra Atlas en la Jornada 3 del Clausura 2026.
Así se jugará la Jornada 4 de la Liga MX:
Viernes 30 de enero
- Puebla vs Toluca | 19 horas
- Pumas vs Santos Laguna | 21 horas
- FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas
Sábado 31 de enero
- América vs Necaxa | 16 horas
- León vs Tigres | 19 horas
- Rayados vs Xolos de Tijuana | 19 horas
Domingo 1 de febrero
- Puebla vs Pachuca | 17 horas
- Atlético de San Luis vs Chivas | 19 horas