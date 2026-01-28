América vs Necaxa se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido de las Águilas.

Partido: América vs Necaxa

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y ViX

América vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

América vs Necaxa se verán las caras el sábado 31 de enero como parte de los cuatro partidos que se jugarán ese día, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Necaxa: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El América vs Necaxa de la Jornada 4 de la Liga MX será a las 16 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El América vs Necaxa, partido de la Jornada 4 de la Liga MX, se transmitirá por las plataformas de ViX y TUDN.

¿Cómo llegan América y Necaxa a la Jornada 4 de la Liga MX?

América viene de empatar 0-0 con Pachuca en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la décimo quinta posición con 2 puntos.

Necaxa, por su parte, se ubica en la posición número 13 con 3 puntos tras perder por 0-1 contra Atlas en la Jornada 3 del Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 4 de la Liga MX:

Viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca | 19 horas

Pumas vs Santos Laguna | 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 31 de enero

América vs Necaxa | 16 horas

León vs Tigres | 19 horas

Rayados vs Xolos de Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero