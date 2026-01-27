La Jornada 4 de la Liga MX en el Torneo de Clausura 2026 inicia el viernes 30 de enero y Pumas recibe a Santos en uno de los tres partidos programados. Conoce a qué hora ver el duelo a través de la plataforma ViX.

Partido: Pumas vs Santos

Fecha: Viernes 30 de enero

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Pumas vs Santos: A qué hora ver el inicio de la Jornada 4 de Liga MX

La Jornada 4 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Santos en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México

Pumas vs Santos: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 4 de Liga MX?

La plataforma ViX transmitirá el partido Pumas vs Santos, el viernes 30 de enero.

¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 4 de Liga MX vs Santos?

Pumas no ha logrado ganar en su cancha en lo que va del Clausura 2026 de Liga MX, y en la Jornada 3 apenas empató 1-1 con León.

De cara al partido contra Santos, Pumas suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

¿Cómo llega Santos al partido de la Jornada 4 de Liga MX vs Pumas?

Santos es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que suma 1 punto y es penúltimo lugar general.

Antes Pumas llega como víctima, pero sumar puntos le daría mucha confianza para seguir compitiendo en el torneo.

Así se jugará la Jornada 4 de Liga MX:

Viernes 30 de enero de 2026

Puebla vs Toluca | 19 horas

Pumas vs Santos | 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 31 de enero de 2026

América vs Necaxa | 16 horas

Atlas vs Mazatlán | 17 horas

San Luis vs Chivas | 17 horas

Rayados vs Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero