La Jornada 4 de la Liga MX en el Torneo de Clausura 2026 inicia el viernes 30 de enero y Pumas recibe a Santos en uno de los tres partidos programados. Conoce a qué hora ver el duelo a través de la plataforma ViX.
- Partido: Pumas vs Santos
- Fecha: Viernes 30 de enero
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llega Pumas al partido de la Jornada 4 de Liga MX vs Santos?
Pumas no ha logrado ganar en su cancha en lo que va del Clausura 2026 de Liga MX, y en la Jornada 3 apenas empató 1-1 con León.
De cara al partido contra Santos, Pumas suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones.
¿Cómo llega Santos al partido de la Jornada 4 de Liga MX vs Pumas?
Santos es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que suma 1 punto y es penúltimo lugar general.
Antes Pumas llega como víctima, pero sumar puntos le daría mucha confianza para seguir compitiendo en el torneo.
Así se jugará la Jornada 4 de Liga MX:
Viernes 30 de enero de 2026
- Puebla vs Toluca | 19 horas
- Pumas vs Santos | 21 horas
- FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas
Sábado 31 de enero de 2026
- América vs Necaxa | 16 horas
- Atlas vs Mazatlán | 17 horas
- San Luis vs Chivas | 17 horas
- Rayados vs Tijuana | 19 horas
Domingo 1 de febrero
- Querétaro vs Pachuca | 17 horas