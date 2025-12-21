Un ciclo se cierra en Tigres. Javier Aquino, uno de los jugadores más ganadores en la época dorada de la institución, confirmó en medio de lágrimas durante una transmisión en vivo que se va del club y no solamente eso, dio a conocer que la forma en que se dieron las cosas para su salida no fueron de su agrado.

Durante los últimos días, rumores surgieron con respecto al futuro de Javier Aquino en Tigres, donde incluso habría tenido posibilidades de renovar su contrato; sin embargo, en la mencionada transmisión en vivo, el jugador reveló que las formas de la directiva de la U de Nuevo León no lo dejaron tranquilo al concluir la relación con el club.

“La verdad es que estoy triste, no les voy a mentir, es una situación muy compleja para mí, ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club y terminar un ciclo, simplemente por las formas en las que se dio, todas las situaciones”, reveló Aquino.

Javier Aquino se va en paz de Tigres

Si bien, las formas en la que su etapa en Tigres ha llegado a su fin no gustaron a Javier Aquino, el futbolista dejó claro que la institución no le debe nada y, por el contrario, dejó claro que siempre lo apoyaron mucho, pero más allá de eso, en la parte humana, hay situaciones no negociables de por medio que nada tienen que ver con el dinero.

“No me deben nada, no les reprocho absolutamente nada, me han apoyado mucho, simplemente para mí como persona hay cosas que no son negociables y que no se trata de dinero, con honestidad, se trata de las formas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano”, dijo Javier Aquino a los aficionados de Tigres que vieron su transmisión.

JAVIER AQUINO SE VA DE TIGRES 🐯



El futbolista Javier Aquino hizo un live en sus redes para despedirse de la afición de Tigres.



Además señaló que “No se trata de dinero, se trata de las formas”, por eso se es que se va. pic.twitter.com/7prw57eNzz — La Octava Sports (@laoctavasports) December 20, 2025

Javier Aquino y los detalles de su salida de Tigres

Si bien, nadie en Tigres se ha pronunciado con respecto a la baja de Javier Aquino, el jugador compartió que nunca se cerró a la posibilidad de negociar un contrato y reiteró que, el dinero nunca fue la prioridad.

“Solo desahogarme poquito de la forma en que fue el adiós, la despedida, siento que merecía un poquito más, no en lo económico, que no les cuenten, nunca fue lo económico, en ningún momento, fue deportivo, hay que aceptar cuando uno tiene capacidad quizás de representar a un club y nunca estuve negado a ninguna negociación”, sentenció Javier Aquino, ahora exjugador de Tigres.

Así, Javier Aquino se despide de Tigres como uno de los jugadores más ganadores en la historia del club dado que metió con sus compañeros 11 títulos a las vitrinas regiomontanas tras ganar cinco Ligas MX, tres Campeón de Campeones, dos Campeones Cup y una Concachampions.