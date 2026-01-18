Chivas vive un arranque de torneo que ilusiona a su afición: tres victorias consecutivas, algo que no lograban desde el Clausura 2019.

Con nueve puntos de nueve posibles y ocho convocados a la Selección Mexicana, el Rebaño de Gabriel Milito se perfila como candidato a romper la sequía de nueve años sin título.

Chivas en el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas ha tenido un inicio de torneo que ilusiona a toda su afición con que se pueda romper la sequía de nueve años.

Con el triunfo sobre Querétaro por marcador de 2-1 ligaron tres victorias, un hecho que no sucedía desde hace cinco años, lo que deja de manifiesto que estamos ante la mejor versión futbolística de Guadalajara en mucho tiempo.

A Pachuca le ganaron 2-0, después se metieron a la frontera para ganarle a FC Juárez por la mínima diferencia y ahora, hicieron valer su casa ante Querétaro con un 2-1 que los tiene en lo alto de la clasificación general, tres victorias seguidas que dejan de manifiesto el gran futbol que Chivas despliega en la actualidad.

¿Desde cuándo Chivas no iniciaba un torneo con tres victorias?

Para remontarnos a la última vez que Chivas tuvo tres victorias seguidas al iniciar un torneo hay que remontarnos al Clausura 2019. En aquel entonces, Guadalajara consiguió sumar nueve puntos con triunfos sobre:

Tijuana

Cruz Azul

Toluca

En ese entonces, las tres victorias seguidas de Chivas en el torneo estuvieron comandadas por José Saturnino Cardozo; sin embargo, con el correr de las semanas el Rebaño perdió la brújula al grado de que ni siquiera fueron capaces de conseguir llegar a la Liguilla al concluir la campaña en el lugar 14 de la clasificación general.

José Cardozo. (Cristian De Marchena / Mexsport)

Ese mismo semestre, Chivas fue eliminado por América en Cuartos de Final de la Copa MX. Eso, sumado a la caída en picada del equipo, le costó el puesto a Cardozo en la dirección técnica.

Chivas buscará romper sequía de nueve años sin título

Ahora, Chivas buscará mantenerse sobre la misma línea de victorias y buen futbol para consolidarse como candidato a un título que no gana desde hace nueve años.

Y es que en mayo se cumplirán nueve años del último título de Chivas en la Liga MX. Fue en el Clausura 2017 cuando en la Final le ganaron a Tigres. Despegarse de Toluca y recortar distancia con América es la tarea en la Perla de Occidente.

Solamente el paso del torneo revelará si Guadalajara está para cosas grandes y despierta uno de los equipos más grandes del futbol mexicano tras torneos lejos del lugar donde se le exige estar.