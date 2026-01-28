León vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Aquí te decimos el día, hora y canal para ver el partido entre los felinos del futbol mexicano.

Partido: León vs Tigres

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Tigres se verán las caras el sábado 31 de enero como parte de los cuatro partidos que se jugarán ese día, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

León vs Tigres: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El León vs Tigres de la Jornada 4 de la Liga MX será a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.

León vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El León vs Tigres, partido de la Jornada 4 de la Liga MX se transmitirá por la plataforma de Fox One.

¿Cómo llegan León y Tigres a la Jornada 4 de la Liga MX?

León viene de empatar 1-1 con Pumas en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la novena posición con 4 puntos.

Tigres, por su parte, se ubica en la posición número 11 con 4 puntos tras empatar a cero goles con Toluca en la Jornada 3 del Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 4 de la Liga MX:

Viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca | 19 horas

Pumas vs Santos Laguna | 21 horas

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 horas

Sábado 31 de enero

América vs Necaxa | 16 horas

León vs Tigres | 19 horas

Rayados vs Xolos de Tijuana | 19 horas

Domingo 1 de febrero