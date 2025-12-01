Parece ser que Sunderland va en serio sobre Santiago Giménez, lanzó una indirecta en redes sociales, y parece que el fichaje sería una realidad. Veamos la oferta que le mandó el club al AC Milan, pues es una millonada.

Muchos indicios muestran que Santiago Giménez va a salir del AC Milan, su rendimiento no ha sido el mejor, por lo que Sunderland aprovecharía para hacerse de sus servicios.

Se debe decir que en el mercado de verano, el delantero mexicano estuvo cerca de partir a la Premier League, aunque al Nottingham Forrest. Pero no le llegaron al precio que pedía el equipo italiano.

Ahora, tiene que enfrentar un dilema, ya que el Mundial 2026 está muy cerca y cualquier decisión es clave para la Selección Mexicana. Quiere mostrar su mejor nivel.

¿Sunderland confirmó fichaje de Santiago Giménez? Así fue su insólita publicación en redes

Ya no es ningún secreto que Sunderland está interesado en Santiago Giménez. En redes sociales lanzaron una indirecta y el fichaje podría estar más cerca de lo que creemos.

Todo comienza con una publicación de una cuenta llamada Futbol de Inglaterra, en la que escriben: “Sunderland confirma su interés por el delantero Mexicano, jugador del AC Milan, Santiago Giménez”.

Luego, otro usuario etiqueta a la cuenta oficial del Sunderland y pregunta: “¿Es real? Sería un sueño“, a lo que le responden con un emoji de ojos sorprendidos, así que, todo indica que podríamos ver al mexicano en la Premier League.

Sunderland lanza oferta por Santiago Giménez

Es tan real el interés del Sunderland a Santiago Giménez, que ya lanzó una oferta al AC Milan y es una millonada. Podría beneficiar a ambas partes.

Sunderland ofreció 30 millones de euros al AC Milan, esta cantidad, es la misma que el equipo italiano pagó al Feyenoord por el mexicano. Así que no estarían perdiendo, aunque tampoco ganando.

Y es que a Santiago Giménez se le acaba el crédito, pues sus lesiones no lo han dejado mostrar su mejor nivel, y, tampoco ha aprovechado sus oportunidades. Tan solo tiene 7 goles en 30 partidos.