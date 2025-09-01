Santiago Giménez es seguido de cerca por un equipo de la Premier League tras unas últimas semanas complicadas con el AC Milan.

El delantero mexicano Santiago Giménez ha enfrentado dificultades para consolidarse en el equipo italiano, lo que ha abierto la puerta a su salida y la Premier League es una opción.

La decisión final dependerá de las conversaciones entre clubes y del interés del jugador por asumir un nuevo desafío en Inglaterra.

Equipo de la Premier League busca a Santiago Giménez para reforzar su delantera

Chelsea, equipo de la Premier League, se ha sumado a la puja por Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan, en un movimiento que podría cambiar la dinámica del mercado de atacantes en Europa.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, el equipo de la Premier League ve en Santiago Giménez una oportunidad para reforzar su delantera y aportar versatilidad a su esquema ofensivo, lo que podría generar un efecto dominó.

Mientras AC Milan y la Roma continúan las conversaciones sobre un posible trueque Giménez-Dovbyk, la entrada de Chelsea añade complejidad a la operación.

La venta del mexicano permitiría al club italiano seguir adelante con sus planes, pero dependerá de que la Roma encuentre primero un sustituto adecuado, con nombres como Embolo en la lista de posibles opciones.

Para el mexicano es importante encontrar lugar en un equipo que le permita ser titular de manera regular, ya que su desempeño definirá su participación en el próximo Mundial 2026.

Hasta el momento no hay nada definido, pero las siguientes horas serán cruciales para definir el futuro de Giménez.

Chelsea se interesa por Santiago Giménez

Los números de Santiago Giménez con el AC Milan

Santiago Giménez llegó al AC Milan el 3 de febrero de 2025 y desde entonces ha tenido un paso limitado por el equipo.

En 22 partidos disputados, Santiago Giménez logró marcar 6 goles y repartir 4 asistencias, cifras que reflejan su participación intermitente en el AC Milan.

La temporada del AC Milan se presenta distinta a la de años anteriores, ya que el club no participará en competiciones europeas.

En este contexto, la reciente incorporación de un nuevo delantero al equipo complica aún más la posición de Giménez.