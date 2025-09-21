Santiago Giménez recibió el respaldo de la directiva y de su DT para mantenerse en el AC Milan pese a todos los rumores en la última venta de transferencias. Sin embargo, sus constantes fallas han comenzado a hartar a los fans rossoneros.

En lo que va de la temporada en la Serie A, Santiago Giménez ha disputado cuatro partidos con el AC Milan, todos como titular, pero en ninguno se ha hecho presente en el marcador ni con goles ni con asistencias.

De lo que sí ha sido protagonista Giménez ha sido de una colección de fallas irrisorias frente al arco rival. Sus errores ya tienen cansada a la afición del AC Milan, que ya empiezan a pedir que lo saquen del equipo.

Las quejas contra el delantero mexicano fueron visibles en la publicación del resultado ante Udinese del AC Milan.

Los fans del AC Milan pide que saquen del equipos a Santiago Giménez

Las constantes fallas de Santiago Giménez han colmado la paciencia de los fans del AC Milan, quienes han externado su fastidio con distintos comentarios en las publicaciones del equipo rossonero.

AC Milan subió la publicación del resultado ante Udinese y entre las respuestas destacan los mensajes contra Santiago Giménez.

“Este es el único problema que queda en el equipo. Por favor, sáquelo lo antes posible”, se lee en una de las respuestas, la cual se acompaña con una foto del delantero mexicano.

“¡Gran victoria! Pero necesitamos que Leao regrese lo antes posible. Giménez sigue fallando oportunidades”, respondió otro usuario.

Los números de Santiago Giménez en el triunfo del AC Milan sobre el Udinese en la Serie A

Santiago Giménez fue titular y disputó 62 minutos del duelo Udinese vs AC Milan en la Serie A. El delantero mexicano registró un tiro a portería, mismo que significó una opción clara fallada.

Tuvo un regate completado, 15 toques y el 80 por ciento de precisión de los pases, perdió la posesión del balón en seis ocasiones y recibió una falta.

Luego del triunfo 0-3 ante Udinese, el AC Milan será ante el Lecce el martes 23 de septiembre en duelo de la Copa de Italia.