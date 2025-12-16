Santiago Giménez no la ha pasado bien en su estancia con el AC Milan, equipo con el que no juega desde hace varias semanas debido a una lesión en el tobillo, por la que se tendría que operar. Conoce cuántos meses estaría fuera el mexicano.

Caso Santiago Giménez: ¿Cuántos meses estará fuera si es operado del tobillo?

De acuerdo a un reporte de la cadena ESPN, la decisión de operarse el tobillo la tomará Santiago Giménez, consciente de los meses que estaría fuera de las canchas si entra al quirófano.

Se habla de mínimo tres meses, los que estaría fuera de las canchas Santiago Giménez, si decide operarse el tobillo.

¿Por qué se tendría que operar del tobillo Santiago Giménez?

Según el reporte, la razón por la que Santiago Giménez se operaría el tobillo es la poca evolución que ha tenido en semanas recientes de su lesión, por la que el mexicano habría viajado a Ámsterdam para tener otra opinión médica.

Santiago Giménez no viajó a Arabia Saudita donde el AC Milan disputará la Supercopa de Italia, equipo que ya estaría pensando en una contratación para cubrir la baja del delantero mexicano.

La realidad es que, trascendió que el dolor no ha desaparecido en el tobillo de Santiago Giménez, situación que ha motivado al entorno del jugador a pensar de manera seria en someterse a una cirugía.

El futuro de Santiago Giménez con la Selección Mexicana

A pocos meses de que la Selección Mexicana debute en el Mundial 2026, una operación le restaría posibilidades a Santiago Giménez para estar en el torneo.

Al respecto, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Mexicanas, habría aclarado que no está en riesgo la participación de Santiago Giménez en el Mundial 2026.

“Se va a hacer una revisión profunda y definirán qué sigue, hay que entender que los jugadores no son de la selección, son de sus clubes, pero lo que se tenga que hacer está a tiempo para el Mundial” Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Mexicanas

¿Cuánto tiempo lleva sin jugar Santiago Giménez con AC Milan?

Santiago Giménez suma 6 partidos sin jugar con el AC Milan debido a la lesión que sufre en el tobillo, por la que tendría que operarse.

El partido más reciente que jugó Santiago Giménez en la Serie A fue el 28 de octubre de 2025 contra Atalanta, duelo en el que participó 62 minutos.