En medio de la ola de rumores que han surgido en torno al siguiente paso de Santiago Giménez, su representante, Rafaela Pimenta, alzó la voz y puso un alto a las versiones que lo colocan fuera del AC Milan.

Santiago Giménez se presentó con altas expectativas en el AC Milan, pero con el paso de los días, las lesiones, su bajo rendimiento y su ruptura con el gol, han provocado una ola de rumores sobre su futuro en Europa.

El delantero mexicano quiere seguir escribiendo historia en el Viejo Continente, pero su estadía en el AC Milan de la Serie A se ha puesto en duda.

En los últimos días se ha relacionado al delantero de la Selección Mexicano con clubes de la Premier League, concretamente en el West Ham y el Sunderland. Sin embargo, estos solo serían rumores, al menos es lo que dice su representante, Rafaela Pimenta.

¿Qué dijo la representante de Santiago Giménez sobre su supuesta salida del AC Milan?

Rafaela Pimenta, representante de Santiago Giménez, habló sobre los rumores que han colocado al mexicano fuera de la institución de la Serie A y señaló que en el AC Milan no tienen ninguna intención de dejarlo libre.

“No me sorprende ver vínculos con la Premier League, pero no hay ningún plan para dejar el AC Milan”, señaló la representante del Santiago Giménez.

“El mensaje que recibo del club también es el mismo: está todo bien con Giménez”, puntualizó Pimenta en entrevista con ESPN.

🚨🇲🇽 Santi Giménez agent Rafaela Pimenta: “I’m not surprised to see Premier League links, but there’s no plan at all to leave AC Milan”.



“The message I get from the club is also the same: it’s all ok with Giménez”, told ESPN. pic.twitter.com/rny4NojAxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez con el AC Milan?

Una lesión ha mantenido a Santiago Giménez lejos de las canchas y aunque se esperaba que estuviera de vuelta para el duelo ante Lazio del fin de semana pasado, el mexicano se ausentó.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, señaló Santiago Giménez en sus redes sociales.

Su recuperación se ha extendido más de lo esperado y ahora se dice que regresará a la actividad hasta el duelo frente a Sassuolo en actividad de la Serie A.