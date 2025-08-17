El Sunderland tuvo un regreso soñado a la Premier League para la temporada 2025-2026, pues además de lograr el ascenso consiguieron su primera victoria en la liga inglesa, incluso los fans mexicanos ya los están apoyando.

El Sunderland disputó la Jornada 1 de la Premier League ante el West Ham donde milita el mexicano Edson Álvarez, no obstante, no salió para nada bien para el futbolista azteca debido a que los locales los derrotaron por una goleada de 3-0.

Dicha victoria ante el West Ham se convirtió en la primera del Sunderland en la liga inglesa desde 2017 y hasta se posicionó en el segundo puesto de la tabla general.

Los goles estuvieron a cargo de Eliezer Mayenda al minuto 61, Daniel Ballard al 73 y Wilson Isidor al 90+2. Incluso tras la victoria, varios fans mexicanos comenzaron a apoyar al Sunderland, lo que provocó que hasta en Inglaterra se preguntaran la razón.

¿Por qué los fans mexicanos están apoyando al Sunderland?

En redes sociales, específicamente en X, los fans mexicanos comenzaron a apoyar al Sunderland de la Premier League debido a una iniciativa espontánea donde los usuarios de México decidieron elegir un equipo europeo al azar para respaldarlo durante la temporada 2025-2026.

De acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales, dicha tradición consiste en elegir un club de manera colectiva entre los usuarios y mostrar su apoyo masivo para sorprender a los aficionados locales de ese equipo, que fue el Sunderland.

Para la temporada 2025-2026, el equipo elegido fue el antes mencionado, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fans mexicanos, quienes han expresado su apoyo en las redes sociales y han celebrado la conexión que tienen con el club.

¿Qué dijo el Sunderland del apoyo de los fans mexicanos?

Pese a que solamente es una iniciativa espontánea para apoyar al Sunderland solo esta temporada 2025-2026 de la Premier League, el conjunto inglés ya respondió en forma de agradecimiento a los aficionados mexicanos.

¿Es así, amigos mexicanos? 🇲🇽 https://t.co/7n7zpcYS25 — Sunderland AFC en Español (@Sunderland_LA) August 17, 2025

En concreto no hay una razón específica para apoyar al Sunderland en la actual temporada de la Premier League, sin embargo, la dinámica social resultó divertida y sirvió para que el club de Inglaterra se diera cuenta del impacto que generó la iniciativa en redes sociales.