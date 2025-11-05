Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Santiago Giménez está lesionado, deberá iniciar un proceso de rehabilitación y estará fuera de actividad por las próximas semanas.

En medio de las críticas por su bajo nivel de juego en el AC Milan y en la Selección Mexicana, Santiago Giménez confesó que viene arrastrando una lesión en el tobillo.

La lesión le ha impedido mostrar su mejor versión y aunque la visita al doctor se ha postergado, Santi Giménez sabe que es necesario y hasta urgente, revisar su lesión y superarla.

En este contexto, el delantero mexicano comenzará un proceso de rehabilitación y deberá estar fuera de actividad por las próximas semanas.

¿Cuánto tiempo causará baja Santiago Giménez?

De acuerdo a información de León Lecanda, Santiago Giménez hará una pausa para tratar una lesión en el tobillo que viene arrastrando desde el 28 de octubre pasado y se someterá a un proceso de rehabilitación que lo alejará de las canchas por las próximas cinco semanas.

En este contexto, Santiago Giménez no será parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre en la que se medirán a Uruguay y Paraguay, en partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Además de los duelos de la Selección Mexicana ante Uruguay y Paraguay, Santiago Giménez se perderá los próximos partidos del AC Milan en la Serie A.

El AC Milan se medirá al Parma este fin de semana. Mientras que después de la Fecha FIFA se verá las caras ante Inter, en el derbi más importante de Italia y al Lazio.

Si se cumple el tiempo estimado de rehabilitación, Santiago Giménez regresaría a escena hasta el 8 de diciembre cuando se midan al Torino.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana ante Uruguay?

Sin Santiago Giménez por lesión, la Selección Mexicana enfrentará un par de duelos amistosos ante Uruguay y Paraguay en la próxima Fecha FIFA de noviembre.

El primer encuentro en puerta será ante Uruguay en el TSM Corona, casa de Santos Laguna.