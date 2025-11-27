El futuro de Santiago Giménez en Europa es incierto toda vez que distintas versiones lo ponen fuera de AC Milan para el mercado de verano toda vez que su rendimiento ha quedado por debajo de las expectativas del club italiano, sobre todo en lo que se refiere a goles anotados. A sabiendas de esto, ya habría más pretendientes interesados en sus servicios, puntualmente en España y Alemania.

Y es que si bien, han trascendido sondeos por Santiago Giménez de clubes de la Premier League, recientemente se ha dado a conocer que hay más pretendientes que quieren sumarlo a sus filas tanto en el futbol de España como en la Bundesliga de Alemania, esto según lo reportado en Twitter por el periodista turco Ekrem Konur.

“¡West Ham, Real Betis, Eintracht Frankfurt, Brentford y Sunderland están en la carrera por el delantero del AC Milan Santiago Giménez! El Sunderland ha iniciado conversaciones sobre un préstamo con obligación de compra. El Milan está abierto a vender; ¡otros clubes de la Premier League también podrían sumarse a la carrera!”, publicó el citado periodista sobre Santiago Giménez.

¿Cuándo regresa Santiago Giménez con AC Milan?

Es importante recordar que Santiago Giménez sufrió una lesión en AC Milan que lo tiene fuera de actividad desde hace algunas semanas. Al respecto, el técnico Massimiliano Allegri reveló que la semana entrante el delantero deberá volver a entrenarse al parejo del grupo, aunque es incierto todavía cuando reaparezca en el terreno de juego.

“Es poco probable que Christian Pulisic esté disponible, pero mañana puede pasar cualquier cosa. Saelemaekers está bien, mientras que Santiago Giménez debería volver poco a poco al equipo la próxima semana, y todos los demás están bien”, dijo el director técnico de AC Milan sobre Santiago Giménez en conferencia de prensa.

La lesión que Santiago Giménez sufrió fue el pasado 28 de octubre en el partido contra Atalanta, por lo que se cumplirá un mes desde que jugó su último juego y ahora, espera poder recuperar tanto la forma física como el ritmo de juego lo antes posible para seguir en la lucha por un lugar en el conjunto italiano.

Santiago Giménez se aleja del gol en AC Milan

La principal razón por la que Santiago Giménez se podría ir de AC Milan es que se ha alejado del gol. Muestra de ellos es que es el único delantero de la plantilla que no ha marcado en lo que va de la temporada y con la lesión, esta sequía se ha alargado todavía más.

Si bien, desde la interna de AC Milan han mencionado que Santiago Giménez es un jugador valioso en el club, se le ha relacionado con más de un equipo en Europa para el mercado de invierno y se ha confirmado que la directiva del club está abierta a negociarlo.

En medio de todo esto, desde la Selección Mexicana se encuentran atentos al futuro de Santiago Giménez al ser una de las opciones principales en la delantera con miras al Mundial 2026 y que tenga tanto minutos como buenas actuaciones cobra mayor relevancia.