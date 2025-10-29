El inicio de temporada no ha sido nada fácil para Santiago Giménez. Otra vez se fue sin anotar con el Milan, y los aficionados se comienzan a hartar. Le dicen que se regrese a México a vender tacos.

Es cierto, Santiago Giménez no ha anotado en la Serie A con el Milan, sin embargo ha sido constante en el 11 titular del equipo. Incluso parecía que perdería protagonismo cuando llegó Massimiliano Allegri.

Hasta se habló que el delantero mexicano llegaría a la Premier League, específicamente en el Nottingham Forest, aunque el equipo ofertó no le llegó al precio.

En donde parecía que sí se iba a ir, fue en la Roma. Ya se tenía el intercambio de jugadores, pero de último minuto se cayó, y finalmente se quedó con los Rossoneris.

“Quédate en México y vende tacos”: En Italia están matando a Santiago Giménez por no meter goles con el Milan

Este 28 de octubre, el Milan se enfrentó al Atalanta en la Jornada 9 de la Serie A. Santiago Giménez fue titular, pero tuvo que salir lesionado por un golpe que recibió. Todavía no se conoce la gravedad de su molestia.

Más allá de la salida del partido de Santiago Giménez, no logró anotar y ya van muchos partidos sin poder hacerlo. Así que los aficionados del Milan se comienzan a hartar y en redes sociales dejaron mensajes.

“Sin escándalos, sin drama, sin ego, solo futbol de la mierda”, “quédate en México y vende tacos”, “muchas chances falladas”, fueron algunas de las cosas que los aficionados escribieron.

No scandals

No drama

No ego

No skill



STAY IN MEXICO AND SELL TACO 🙏 — Info Serie A Italia (@Info_SerieA) October 28, 2025

Santi Giménez sigue sin poder anotar en la Serie A

Ya van 9 jornadas de Serie A y Santiago Giménez sigue sin anotar. Ya lleva 627 minutos y tan solo ha dado una asistencia. En donde sí lleva un gol, es en la Copa de Italia.

También se debe decir que no todo es malo, pues los números no han reflejado lo bueno que Santiago Giménez ha hecho. Por ejemplo, ha marcado diferencia al entrar y conseguir penales importantes.