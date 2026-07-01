El partido México vs Ecuador del Mundial 2026 inició con retraso debido a la tormenta eléctrica en la CDMX, y aunque en teoría no debía aplicarse pausa de hidratación, el árbitro Slavko Vinčić decidió detener el juego.

La polémica aumentó cuando interrumpió un ataque de Luis Romo, quien llevaba el balón en ofensiva.

Pese a las condiciones y decisiones arbitrales, la Selección Mexicana logró adelantarse en el marcador y al término del primer tiempo ya vencía 2-0 a Ecuador.

La polémica designación de Slavko Vinčić como árbitro del México vs Ecuador

El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue designado por la FIFA para dirigir el partido México vs Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que generó polémica por su estilo estricto al dirigir los partidos.

Se le conoce como el árbitro de las tarjetas, por su costumbre de aplacar a los jugadores con cartones amarillos y rojos.

En dos partidos del Mundial 2026, sacó 8 tarjetas amarilla, seis de ellas en el Jordania vs Argelia, aunque en el partido de México ante Ecuador no ha recibido ese mismo trato.

México y Ecuador apretaron al árbitro Slavko Vinči

El partido México vs Ecuador se calentó mediáticamente antes del silbatazo inicial, y ya en la cancha la presión sobre el árbitro Slavko Vinči por parte de las dos selecciones fue grande.

Sin embargo, el silbante de origen esloveno soportó los reclamos y exigencias hasta llevar a buen término el primer tiempo en el Estadio Banorte.