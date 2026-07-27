Slavko Vinčić anunció su retiro oficial apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Estados Unidos.

A sus 46 años, el árbitro esloveno pone fin a una carrera de 16 temporadas en la élite del futbol europeo, marcada por su participación en Champions League, Europa League, Eurocopa y dos Copas del Mundo.

Slavko Vinčić se convirtió en el primer árbitro esloveno en dirigir una final mundialista, cerrando su trayectoria con un legado histórico para el arbitraje internacional.

¿Por qué se retiró Slavko Vinčić tras la final del Mundial 2026?

Se ha revelado que el árbitro esloveno Slavko Vinčić quien dirigió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina el pasado 19 de julio, se retira de manera oficial a los 46 años de edad.

De acuerdo con la Federación Eslovena, explicó que el retiro de Slavko Vinčić representa el cierre de una etapa brillante dentro del arbitraje internacional, pues durante su trayectoria dirigió partidos de Champions League, Europa League, Eurocopa y dos Copas del Mundo, consolidándose como uno de los árbitros más reconocidos de su generación.

Slavko Vinčić, árbitro central para el México vs Ecuador (FIFA/X)

Su último encuentro quedó marcado por la intensa final entre España y Argentina durante el Mundial 2026, un partido de alta exigencia que terminó con polémicas, incluida la expulsión del argentino Enzo Fernández en el tiempo añadido.

Pese a las críticas recibidas por algunas decisiones arbitrales, Vinčić deja el futbol tras alcanzar el mayor logro posible para un árbitro internacional.

La Federación Eslovena adelantó que el silbante recibirá un reconocimiento especial por su legado, considerado uno de los más importantes en la historia del arbitraje del país.